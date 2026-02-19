Más de 12 toneladas diarias de residuos en Humahuaca

Aproximadamente doce toneladas de residuos recolectó la Municipalidad de Humahuaca en cada jornada del Carnaval grande, desplegando un operativo de limpieza desde las 5 hasta finalizar la ardua tarea en el casco histórico.

AFECTACIÓN | LA SECRETARÍA DE OBRAS DISPUSO DE TODO EL EQUIPAMIENTO.

Según se informó, la mayor cantidad de desechos fueron botellas de vidrio y latas de cerveza y de energizante, después Tetra Brik además de botellas de plástico PET, envases de nieve y plástico.

La tarea estuvo a cargo de la Dirección de Medio ambiente de la Secretaría de Obras Públicas, afectando unos 40 empleados abarcando el monumento a la Independencia, plazas, calles Jujuy, Tucumán, Buenos Aires, Corrientes, Catamarca, San Juan, Santa Fe y Salta, avenida Belgrano y otras.

HIGIENE | LIMPIEZA EN CALLE SANTA FE CERCA DEL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA Y EL SALÓN DEL BICENTENARIO.

Aparte se acordó con las comparsas una limpieza conjunta, mañana ejecutará un operativo en todo el pueblo y en Carnaval chico también desplegará una tarea similar.

La recolección se complementa con una desinfección general donde se produce la mayor concentración y desplazamiento de los carnavaleros con las comparsas.

Las acciones contribuyen a asegurar la limpieza en la vía pública de la ciudad histórica.

CUADRILLA DE LIMPIEZA | TRABAJANDO SOBRE CALLE ROGELIO LEACH, DONDE FINALIZA EL CIRCUITO DE LOS CORSOS SAMPEDREÑOS.

Operativo en San Pedro

Por Juan Pinto

Tras el fin de semana de Carnaval grande, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, con personal de la Dirección de Servicios públicos, cumplió exitosamente con los operativos de limpieza del circuito de la Comecor y en todo el casco céntrico. Cada noche, cuando finaliza el corso, el personal comienza con su tarea de barrido y limpieza de las calles; además de encargarse de la sanitización de muchos sectores que son utilizados, por algunos inadaptados, como baños. De esta tarea participan camiones que acompañan el recorrido de las cuadrillas y agentes de tránsito que realizan los cortes de calle preventivos mientras se desarrolla el operativo de limpieza.

También se garantiza la prestación de otros servicios como la recolección de residuos que durante el fin de semana y los días feriados se realizó con normalidad. Mientras otros festejan, existen trabajadores del municipio que tienen la inmensa responsabilidad de volver a la normalidad el centro de la ciudad y que la actividad comercial vuelva a tener fluidez.