20 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Inicio de sesiones ordinarias

Sadir expondrá su mensaje anual ante la Legislatura el próximo 27 de febrero

El gobernador de Jujuy brindará su discurso de apertura del 165° período de sesiones ordinarias el viernes 27 a las 17, en un acto en la Casa de Piedra.

Viernes, 20 de febrero de 2026 16:38

La Legislatura de Jujuy confirmó oficialmente la fecha para la apertura del nuevo período legislativo. Será el próximo viernes 27 de febrero, a partir de las 17 horas, cuando el gobernador Carlos Sadir ingrese al recinto para brindar su mensaje anual ante la Cámara de Diputados.

La definición surgió en el marco de la sesión preparatoria llevada adelante por el cuerpo legislativo, encuentro en el que los parlamentarios delinearon los primeros pasos de la agenda institucional de cara al ciclo que comienza. El punto central del temario fue justamente la fijación del día y horario para la alocución del mandatario provincial.

De manera simultánea, las autoridades de la Legislatura ultiman detalles del cronograma de actividades para esa semana clave. Según pudo conocerse, está previsto que los diputados sesionen miércoles, jueves y viernes, aunque los horarios de cada convocatoria serán definidos en sucesivas reuniones parlamentarias.

El discurso de Sadir marcará el inicio formal del 165° Período Legislativo en la provincia.

