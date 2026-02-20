Rivarola rechazó un aumento en la jornada laboral pero criticó la industria del juicio

En el marco de la Sesión Preparatoria para dar inicio formal al ciclo legislativo 2026 en la provincia, el presidente del bloque de diputados justicialistas Rubén Rivarola, se refirió al avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Rechazó gran parte del proyecto "para mí, están avanzando algo que no estoy de acuerdo, pero bueno, consiguieron los números. En eso yo siempre dije: contra los empleados, contra el trabajador nunca. Pero bueno, esto han avanzado con los empleados y con los trabajadores", expresó Rivarola.

El dirigente se mostró cauto respecto al futuro de la norma, que se encuentra en su etapa final de tratamiento en el Senado. "Seguro que va a salir, ya están avanzando mucho."

Rivarola profundizó su postura en contra de puntos específicos de la reforma, como la implementación del Banco de Horas, que permite compensar las horas extras con días libres. "No podemos sumar las horas que tiene el empleado. O sea, en 8 horas, 12, 4 horas se las guardamos y se las dejamos. Hay cosas que no estoy de acuerdo", sentenció.

Sin embargo, el dirigente justicialista marcó una clara diferencia al referirse a los artículos que buscan poner límites a los litigios laborales. Consideró positiva la iniciativa en ese aspecto puntual, al señalar que los juicios millonarios terminan perjudicando la fuente de trabajo.

"Si estoy de acuerdo con los grandes juicios que a veces le hacen a las empresas y que realmente se van cerrando. Por los grandes juicios que hacen los abogados con los jueces, porque nada pasa por pasar. El abogado puede presentar los papeles que quiera, pero el juez es el que define, según las pruebas que presentan. Hay juicios millonarios que van cerrando empresas, que realmente, por dar trabajo a 10, 15, 20 personas, por un solo empleado tienen que cerrar la empresa. Bueno, en eso no estoy de acuerdo, me parece una buena ley. En eso nada más", aclaró.

“Yo nunca tuve el problema de un apriete de los gremios a mis empresas. Mientras uno pague y cumpla con los derechos que tiene el trabajador, no va a tener problemas”, afirmó Rivarola. Pese a eso, señaló: “No estoy de acuerdo con el paro de ayer en el sentido que me parece mal que el que no vaya a trabajar sea amenazado. No se puede obligar a las personas a hacer un paro, si el trabajador quiere ir a trabajar hay que dejarlo”. El diputado añadió que “uno con el sindicato puede discutir, pero si uno cumple los deberes como patronal, el sindicato debe respetar. Si uno le paga al trabajador fuera de término y no le da la ropa para trabajar, seguramente va a tener problemas”.

Por último, el dirigente justicialista miró hacia el interior de la provincia y lanzó un pedido de cara a lo que vendrá con la nueva normativa. "Lo único que les pido es que seamos jujeños los que van a trabajar, porque cada día veo de otras naciones que vienen a ocupar el lugar de trabajo de esta provincia. Cómo que está pasando en el Parque Industrial de Perico, estoy totalmente en desacuerdo.", concluyó.



