Educación

Entrega de vacantes para el Colegio N°3 "Éxodo Jujeño"

El próximo martes 24 de febrero se llevará a cabo una convocatoria para estudiantes de San Salvador de Jujuy y Palpalá que aún no tengan un banco asignado en una escuela secundaria.

Viernes, 20 de febrero de 2026 13:37

Desde el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Secundaria, informa a la comunidad educativa que el próximo 24 de febrero se realizará la entrega de vacantes para el ingreso a 1° año del Nivel Secundario, ciclo lectivo 2026.

La instancia tendrá lugar en las instalaciones del Colegio N°3 "Éxodo Jujeño", ubicado en calle Independencia N° 951, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Esta convocatoria está destinada a estudiantes de las localidades de San Salvador de Jujuy y Palpalá que aún no cuenten con un banco asignado en un establecimiento educativo.

Se solicita a las familias y/o tutores asistir con el DNI del tutor y del estudiante para poder realizar el trámite.

Últimas noticias

