Rivarola criticó la reforma laboral

En el marco de la Sesión Preparatoria para dar inicio formal al ciclo legislativo 2026 en la provincia, el presidente del bloque de diputados justicialistas Rubén Rivarola, se refirió al avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Rechazó gran parte del proyecto "para mí, están avanzando algo que no estoy de acuerdo, pero bueno, consiguieron los números. En eso yo siempre dije: contra los empleados, contra el trabajador nunca. Pero bueno, esto han avanzado con los empleados y con los trabajadores", expresó Rivarola.

El dirigente se mostró cauto respecto al futuro de la norma, que se encuentra en su etapa final de tratamiento en el Senado. "Seguro que va a salir, ya están avanzando mucho."

Rivarola profundizó su postura en contra de puntos específicos de la reforma, como la implementación del Banco de Horas, que permite compensar las horas extras con días libres. "No podemos sumar las horas que tiene el empleado. O sea, en 8 horas, 12, 4 horas se las guardamos y se las dejamos. Hay cosas que no estoy de acuerdo", sentenció.

Sin embargo, el dirigente justicialista marcó una clara diferencia al referirse a los artículos que buscan poner límites a los litigios laborales y aseguró que este punto podría ser positivo para las empresas.

Por último, el dirigente justicialista miró hacia el interior de la provincia y lanzó un pedido de cara a lo que vendrá con la nueva normativa. "Lo único que les pido es que seamos jujeños los que van a trabajar, porque cada día veo de otras naciones que vienen a ocupar el lugar de trabajo de esta provincia. Cómo que está pasando en el Parque Industrial de Perico, estoy totalmente en desacuerdo.", concluyó.



