"El estatuto del periodista no es obsoleto, lo derogaron para quitarnos derechos"

Un día después de que la Cámara de Diputada haya aprobado la reforma laboral y derogado el estatuto del periodista, el titular del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) Agustín Lecchi manifestó su repudió a lo actuado por los legisladores y afirmó que lo que se busca es "quitarle derechos a los trabajadores" de la comunicación.

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el sindicalista señaló que "es falso que el estatuto del periodista es obsoleto" como se quiso instalar desde el Gobierno y agregó que el verdadero objetivo de eliminar el estatuto del periodista es quitarle derechos a los trabajadores del sector". Consultado sobre los principales puntos que afectarán al periodismo con la eliminación del estatuto, señaló que "no solo afecta a quienes están bajo convenio o a quienes están sindicalizados, alcanza a todos los que están en la profesión y estaban protegidos especialmente por el estatuto del periodista".

"Hay que decir que esta norma que derogaron incluía una indemnización especial, una jornada laboral reducida y un periodo de prueba más acotado, entre otras cosas. Estos no eran privilegios de nuestra profesión sino que estaban para que no nos despidan arbitrariamente por razones políticas o por cuestiones económicas. Actualmente en muchos lugares el estatuto no se cumple, pero sirve como herramienta para que los trabajadores de prensa lo exijan ante un despido arbitrario por parte de un empleador", explicó.

Lecchi señaló que aprovecharán la prórroga hasta el 31 de diciembre (fecha de derogación definitiva del estatuto) para presentar propuestas y exigirle al Congreso que las trate antes de fin de año. "El argumento de esa prórroga era para modernizar la norma, pero sabemos que el Gobierno no quiere modernizar nada, lo que quiere es eliminar derechos", añadió.

"El hecho de que el estatuto del periodista no se cumpla en todos los medios no puede ser un argumento para que lo deroguen y de esa manera le saquen ese piso de derechos que los trabajadores de prensa podemos exigir. El estatuto del periodista también tiene muchos aspectos vinculados a lo profesional, teniendo en cuenta que la especificidad de nuestra actividad está relacionada ni más ni menos a la defensa de la libertad de expresión", indicó el gremialista. Y agregó: "De hecho, este gobierno derogó también y eliminó por decreto leyes vinculadas al acceso a las fuentes de los periodistas. Hay una serie de cosas sobre las cuales vienen avanzando, que nosotros venimos rechazando, pero el gobierno continúa en su ímpetu de destruir todo".

El titular de Sipreba manifestó que "el argumento que usó el Gobierno y repitieron varios legisladores para derogar el estatuto del periodista es que es obsoleto porque pasó mucho tiempo desde su creación, lo cual es falso, porque si bien pasó mucho tiempo la norma no es obsoleta ya que se fue cambiando a lo largo de los años y ellos dicen que hay que modernizarla". Para graficar la situación, Lecchi expresó que "el problema es que no hubo absolutamente ninguna propuesta para modernizar el estatuto, la única intención que hubo era eliminar derechos como la indemnización especial, el periodo de prueba o la jornada laboral reducida".

"Nosotros no tenemos problema en discutir los avances tecnológicos. No somos necios, las comunicaciones transformaron muchísimo nuestro trabajo y lo van a seguir transformando. Entonces, nosotros vamos a hacer sobre la base de los derechos que tenemos una nueva propuesta donde incorporemos las nuevas funciones de trabajo, las plataformas, la inteligencia artificial, la perspectiva de género y distintos aspectos. Así que nosotros vamos a exigirle a estos diputados y a estos senadores que pusieron ese pretexto para votar a favor de la derogación, que traten los proyectos que presentemos para el sector de la comunicación", se explayó.

Para finalizar, el trabajador de prensa aseveró que "cuando el Gobierno habla de periodistas ensobrados es un pretexto más para vender humo y para que no se discuta lo que verdaderamente hay que discutir, que es que la inflación no baja, que es que la gente no llega a fin de mes, que el consumo cayó y que los alquileres están por el cielo". En ese contexto, dijo que "estos insultos a los periodistas el Gobierno incluso los hace con algunos operadores que no son periodistas sino operadores disfrazados de periodistas que operan para este gobierno". "Nosotros hacemos nuestro laburo, hay miles y miles de periodistas en todo el país, que tienen hasta cuatro trabajos para sobrevivir y que aún así tienen una dignidad enorme para seguir defendiendo esta profesión y este oficio", concluyó Lecchi.