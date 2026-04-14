Secuestran 27 toneladas de cargamento ilegal con destino a Jujuy

Un camión que trasladaba 27 toneladas de carbonato de sodio con destino a Jujuy fue interceptado en la provincia de Santa Fe luego de que se detectara que el conductor no contaba con la documentación correspondiente para justificar el transporte de la sustancia.

El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura de la localidad de San Genaro.

Durante el control, los uniformados constataron que el chofer carecía de la documentación legal exigida para el traslado del cargamento, por lo que se procedió al secuestro de la mercadería.

Según indicaron fuentes oficiales, el carbonato de sodio es considerado una sustancia de control especial debido a que puede ser utilizada como precursor químico en la elaboración de pasta base y cocaína.

Tras el operativo, el material quedó decomisado y fue trasladado a dependencias de la fuerza interviniente, mientras avanza la investigación judicial.