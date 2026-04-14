Choque en el acceso a las rutas 66 y 1: no hubo heridos de gravedad

Un accidente de tránsito se registró este martes en la intersección del acceso a las rutas 66 y 1, donde dos vehículos colisionaron por causas que aún se encuentran bajo investigación.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho no dejó víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque sí importantes daños materiales en ambos rodados.

Tras el siniestro, efectivos trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito, que se vio momentáneamente afectado por el incidente.

Las autoridades recomendaron circular con precaución por el sector, respetar la señalización vial y mantener la atención al volante para prevenir nuevos accidentes.

