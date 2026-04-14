32 años formando médicos en La Rioja: el compromiso de la Fundación Barceló con la salud de la región



La Fundación Barceló conmemoró el 32° aniversario de su sede La Rioja, en un acto que reunió a autoridades universitarias, provinciales y municipales, junto a referentes de instituciones y universidades de la provincia.

La sede nació con un objetivo claro: acercar la formación en salud a una región que, en ese momento, no contaba con este tipo de propuestas. Hace más de tres décadas, la apertura de la carrera de Medicina en la provincia marcó un cambio significativo, al permitir que muchos jóvenes pudieran formarse sin tener que trasladarse a otras provincias.

Con el paso del tiempo, ese proyecto se consolidó. Hoy, graduados de la Fundación Barceló se desempeñan en hospitales, centros de salud y espacios de gestión en La Rioja y en distintos puntos del país, contribuyendo al sistema de salud y al desarrollo local. A lo largo de estos 32 años, la sede formó generaciones de profesionales que hoy cumplen un rol clave en la atención sanitaria de la provincia.

“Nuestros graduados forman parte activa del sistema de salud en toda la región y el país. Son la expresión más concreta del compromiso institucional”, señaló el Rector, Lic. Axel Barceló y agregó “Nuestro compromiso no es solo formar profesionales, sino contribuir al desarrollo del sistema de salud, al entramado productivo y al crecimiento integral de la comunidad.”

La jornada incluyó el ingreso e izamiento de banderas, la entonación de los himnos nacional y provincial, y el acompañamiento de la Banda de Música del Centro Educativo Franciscano (CEF) San Francisco de Asís, en un marco de celebración compartida por toda la comunidad educativa.

En la actualidad, la sede continúa fortaleciendo su propuesta y proyectando mejoras en la calidad educativa, los servicios, la infraestructura y las oportunidades de formación. En línea con los desafíos actuales, impulsa sus funciones de extensión, investigación e innovación.

El aniversario fue también una oportunidad para reconocer el camino recorrido y proyectar el futuro, reafirmando el rol de la institución en la formación de profesionales que hoy aportan al desarrollo de la región.



Acerca de Fundación Barceló



La Fundación Barceló es sinónimo de conocimientos académicos, científicos y de transmisión de valores, orientados a la formación de profesionales comprometidos e involucrados con la problemática actual en el campo de la salud.

La ubicación estratégica de sus tres sedes: Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé (Corrientes), brinda una experiencia educativa única, en la que los alumnos pueden tomar contacto con diferentes realidades sociales y sanitarias, así como conocer las particularidades del sistema de salud argentino.

De acuerdo a los requisitos establecidos a nivel nacional, todas las carreras se encuentran aprobadas por resolución ministerial, y acreditadas ante la CONEAU en los casos correspondientes. Además de los cursos a distancia y extensión universitaria que, complementados con los convenios con hospitales, universidades y otras instituciones ofrecen una amplia y enriquecedora propuesta educativa para los futuros y actuales profesionales de la salud.

Inscripción



La convocatoria para participar de NAVES Argentina 2026 ya se encuentra abierta y hay tiempo de inscribirse hasta el 28 de abril.

Los emprendedores interesados pueden postular sus proyectos a través de https://www.macro.com.ar/naves.

Acerca del IAE Business School

IAE Business School, escuela de negocios de la Universidad Austral, fue fundada en 1978. Con más de 45 años de experiencia en la formación de empresarios y ejecutivos, su misión es contribuir al desarrollo del conocimiento y a la formación integral de líderes empresariales.