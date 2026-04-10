Sujeto, que tiene una condena, fue encontrado robando

Efectivos policiales en la ciudad de San Pedro detuvieron a un hombre que tenía una condena de ejecución condicional, quien minutos antes había robado herramientas que estaban dentro de un auto. Fue trasladado a la dependencia para quedar a disposición de la Justicia.

El ilícito fue advertido ayer a la madrugada, en momento que los uniformados realizaban recorridos por las calles del barrio sampedreño de 4 de Diciembre.

En ese contexto, los agentes observaron a un sospechoso que se estaba escondiendo en el terreno de un domicilio, luego de ver a la patrulla de la fuerza.

Fue entonces que los efectivos se acercaron para entrevistarse con el sujeto, quien llevaba varias herramientas. Además de no poder justificar la procedencia de los elementos, manifestó que estaba yendo rumbo a la casa del dueño de los mismos para devolverlos.

Como se trataba de un sospechoso conocido en el ámbito delictivo, los agentes lo acompañaron hasta la casa del dueño de las pertenencias y se entrevistaron con él, quien les aseguró que no había prestado las herramientas en cuestión.

Tras esto, averiguaron los datos de identidad del sujeto en el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac), de donde se pudo establecer que el protagonista registraba en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) medidas restrictivas como ser la prohibición de acercamiento y deber de abstención, además de una condena de ejecución condicional.

Finalmente, los efectivos de la Unidad Regional 2 detuvieron al sospechoso y lo trasladaron hasta una dependencia para que esté a disposición de la Justicia.