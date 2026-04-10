Recuperaron un vehículo con pedido de secuestro por estafa

Personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía secuestró un automóvil en la ciudad capital, el cual tenía pedido de secuestro vigente desde el 2025 por estar relacionado al delito de estafa. El rodado fue trasladado a la planta de verificación policial.

El ilícito fue detectado días pasados por la mañana, en momentos que los efectivos se encontraban realizando tareas investigativas relacionadas al robo de automotores.

En esa circunstancia, alrededor de las 10.30 los uniformados identificaron un automóvil marca Volkswagen Take Up, del cual tenían ciertos indicios de que podría estar relacionado a una actividad ilegal.

Fue entonces que los agentes le solicitaron al único ocupante del vehículo dirigirse a la planta de verificación de la Policía para realizar un control exhaustivo acerca del origen del mismo.

De esta manera, al ser consultada la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (Dnrpa), en donde se supo que tenía vigente un pedido de secuestro del 21 de octubre de 2025. Además, al indagar en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), el auto en cuestión aparecía con pedido de captura por estar relacionado a una estafa conocida como "cuento del tío" desde el 20 de octubre pasado.

Finalmente, al ser detectada la ilegalidad, por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, el Volkswagen junto con la llave de contacto y la cédula del vehículo, fue secuestrado para la continuidad de las investigaciones. Por su parte, el hombre que lo conducía no fue detenido.