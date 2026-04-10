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Perico

Pareja demorada por disturbios

Exigió alimentos en un local y, ante la negativa, se puso agresiva.

Viernes, 10 de abril de 2026 00:00
Unidad Regional 6 | a cargo de las actuaciones complementarias.

Una pareja fue detenida tras provocar disturbios en un local gastronómico, en la ciudad de Perico.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que el episodio se registró la madrugada del pasado martes, sobre un tramo de la avenida Éxodo.

Fue en esas circunstancias que una pareja en estado de ebriedad ingresó a un local gastronómico del sector y exigió comida a los empleados. Ante la negativa, se tornó agresiva, vociferó una serie de amenazas a los presentes y arrojó vasos de vidrios y otros objetos del comercio.

El damnificado alertó a las autoridades y los inculpados, de 30 y 35 años, y oriundos de Santa Fe y de Santiago del Estero, fueron detenidos a pocas cuadras del lugar.

Además, los efectivos constataron que la mujer poseía medidas restrictivas de acercamiento vigentes en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.

Finalmente, la pareja protagonista quedó detenida en la Unidad Regional 6, a disposición de la Justicia.

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