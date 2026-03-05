Compraron útiles e intentaron estafar a una joven empleada

Una pareja fue detenida luego de estafar a la empleada de un comercio y quedó a disposición de la Justicia.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la tarde del miércoles pasado en la intersección de Pedro Gottig y avenida Córdoba de la zona norte del microcentro jujeño.

En esas circunstancias, el personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizaba recorridos preventivos por esa zona céntrica y observaron a la pareja salir apresuradamente de un comercio, con mercadería en su poder.

Los efectivos procedieron a la intercepción de los inculpados, preguntándoles por el motivo de intentar salir corriendo de la escena y la pareja mostró nerviosismo y respondían con evasivas.

Tras entrevistarse con la empleada del local, se constató que los demorados habían abonado útiles escolares y una mochila, mediante una supuesta transferencia que nunca impactó en la cuenta del comercio, tratándose de una operación simulada.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que los protagonistas sean trasladados a la sede policial, donde se iniciaron los trámites de rigor.

Por otra parte, se supo que se procedió al secuestro de los bienes recuperados y de un teléfono celular utilizado para concretar el engaño, donde se pudo establecer la imagen editada de la presunta transferencia por el monto determinado.

Ambos implicados quedaron alojados en las dependencias policiales de la Seccional 1º del barrio Centro y de la Seccional 49º del barrio Los Huaicos, por averiguación de antecedentes y por la presunta comisión del delito de estafa.