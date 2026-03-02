Más de cincuenta testigos estuvieron frente al tribunal

A nueve meses del asesinato de Tamara Fierro en la ciudad de Fraile Pintado, luego de las seis audiencias amerita repasar lo sucedido en ellas.

El pasado 4 de febrero se llevaron adelante los dos primeros debates. La apertura se produjo con los alegatos de inicio tanto de la Fiscalía como de la querella para luego pasar al testimonio de 18 personas entre los dos momentos del día. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que prestaron su declaración testimonial integrantes de la Policía de Jujuy que trabajaron en la búsqueda de la víctima, además de familiares y amigos de la joven fraileña. Este diario pudo saber que el trabajo de los peritos informáticos con las señales de los teléfonos celulares, ubica a Guerrero en la escena del crimen en la franja horaria analizada.

"Estamos con declaraciones que nos van cerrando muy bien la historia en relación a quién la asesinó y de quiénes encubrieron el crimen. Está sólido lo que se está desarrollando en la audiencia, es incuestionable", aseguró Mariana Vargas, abogada querellante, al concluir una de las audiencias.

Por otro lado, esa primera jornada dejó el testimonio que Sonia Figueroa, madre de Fierro, le dio a este diario. "Una de las amigas de mi hija declaró que este tipo (por Guerrero) ya la había querido violentar (a Tamara) cuando ella tenía 16 años y yo no lo sabía", afirmó la mujer visiblemente emocionada.

Audiencias tres y cuatro

Un total de 18 personas se presentaron a dar su testimonio en calidad de testigos el 10 de febrero, entre los cuales estuvieron familiares y amigos de los tres acusados.

Una de las presencias esperadas fue la de Karina Castro, madre el imputado Jairo Guerrero, quien declaró como testigo y no como imputada en la causa. Según fuentes cercanas a la investigación, la progenitora del acusado de femicidio alegó no estar atenta a los horarios y que esa razón no le permitía situar a la víctima en su domicilio.

Este diario también pudo saber que un grupo de allegados a Guerrero se presentaron ante los magistrados para narrar que conocían al acusado porque era quien los proveía de estupefacientes.

Por último, un testigo habló de manera remota desde la provincia de Mendoza, en donde reside por cuestiones laborales, asegurando que con la víctima tenía una relación de tipo informal y que la frecuentaba. No obstante, cobra relevancia que cuando se comunicó con Fierro para verse ese fin de semana, ella contestó que estaba en la casa de Guerrero. Además, dio un detalle inquietante, la notó con una voz rara.

Tras los testimonios de los testigos propuestos por las defensas de Guerrero, López y Pérez, se puede inferir la estrategia de intentar posicionar la versión de que Guerrero y Fierro se vieron ocasionalmente ese fin de semana y que no tenían un vínculo preexistente.

Últimas audiencias

La tercera jornada desarrollada el lunes 23 tuvo sus dos últimas audiencias, la quinta y la sexta. La llevada a cabo por la mañana contó con la presencia de peritos que brindaron los detalles técnicos que constan en el expediente de la causa.

Este medio de comunicación pudo saber que médicos forenses que analizaron los restos de la víctima se refirieron a las lesiones que hallaron en los mismos. Cabe recordar, que Tamara Fierro tras ser asesinada luego fue descuartizada y quemada en el basural del terreno baldío ubicado a pocos metros de la casa de Guerrero, el principal imputado. Por lo tanto, los vestigios hallados son un porcentaje de su humanidad. No obstante, los profesionales médicos aportaron información necesaria para conocer cómo intentaron deshacerse del cuerpo y no dejar rastros, lo cual no fue posible.

También fuentes cercanas a la investigación le confiaron a este diario que declararon los agentes policiales que encontraron los restos en el mencionado espacio cercano a la vivienda del acusado de femicidio. Dieron los detalles de la preservación del lugar para evitar la contaminación de la prueba y para el posterior trabajo del personal de Criminalística. Se trata de un momento clave para la investigación, de ahí la importancia que reviste.

Por otro lado, también estuvo presente una de las hermanas de Fierro. Según lo que este matutino pudo conocer, en el testimonio aportado por la querella, la mujer hizo hincapié en la búsqueda de su hermana en las primeras horas de desaparecida. No hay que olvidarse que hubo una denuncia por desaparición ante las autoridades policiales en aquellos días del mes de mayo de 2025 y se señaló al domicilio de Guerrero porque era el último lugar en el cual habría estado la víctima, de acuerdo a los mensajes de WhatsApp que mantuvo con sus seres queridos.

Por último, entre las 15 y las 17 se llevó adelante la sexta y última audiencia, en la cual brindaron sus testimonios cinco testigos, quienes hicieron alusión a la participación del acusado Maximiliano López.

De esta manera, finalizó la etapa de declaraciones frente al tribunal, por donde pasaron más de cincuenta personas para aportar sus testimonios relacionados a la causa que investiga el femicidio de Tamara Fierro y el posterior encubrimiento del hecho.

“La había querido violentar cuando ella tenía 16 años”

SONIA FIGUEROA | DIALOGÓ CON ESTE DIARIO TRAS LA PRIMERA AUDIENCIA.

Luego de una de las audiencias, Sonia Figueroa, madre de Tamara Fierro, le brindó algunos minutos en exclusiva a El Tribuno de Jujuy para narrar sus sensaciones. “Difícil, difícil porque tuve que estar frente a frente con los asesinos de mi hija”, comenzó la entrevistada. “Ellos (los tres acusados) como si nada, sostenían la mirada como si hubiera sido normal lo que hicieron. Pero gracias a Dios tuvimos testigos que dijeron todo lo que ellos sabían y nos ayudaron mucho porque coincide con las cámaras”, aseguró Figueroa en referencia al dispositivo de seguridad de un vecino frente a la casa de Jairo Guerrero. Allí se ve al imputado utilizando una carretilla en dirección al basural en el cual fueron encontrados los restos de Fierro.

“Una de las amigas de mi hija declaró que este tipo ya la había querido violentar (a Tamara) cuando ella tenía 16 años y yo no lo sabía. O sea, este tipo (por Guerrero) estaba acostumbrado a hacer eso y venía atrás de mi hija de alguna forma”, afirmó visiblemente emocionada. “Lo que me da bronca es que ellos declaran que no saben lo que llevaban, que les habían dicho que le ayude a acarrear un poco de residuos.

Ellos son tan asesinos como él. No tienen lugar a decir que no sabían lo que habían hecho. Son parte, son cómplices, son asesinos los tres”, subrayó. Por último, al referirse a su hija la entrevistada afirmó que “la recuerdo cómo era, junto a nosotros, acompañando. No era una mala persona, no era cizañera. Se equivocó de amistad, salió con la persona equivocada a compartir algo. Para mí, era mi hija y era la mejor”, en referencia a la joven que tenía 29 años y vivía en Fraile Pintado.

La solicitud del fiscal de la causa

Luego de concluida una de las audiencias Lían Ernesto Resúa, el fiscal que investiga el caso, dio sus apreciaciones. “Por suerte todo normal y recuperamos el problema de los seis testigos que no habían venido a las audiencias anteriores”, comenzó con respecto a los testimonios que faltaban. Al ser consultado sobre las abstenciones de declarar del padrastro de Guerrero y del progenitor de Esteban Pérez, el agente fiscal explicó que “se abstuvieron, haciendo uso a los derechos que tienen de abstenerse a declarar, sin perjuicio. En el momento de la búsqueda ambos declararon en la sede de la Fiscalía.

En realidad, es una entrevista que tomamos, pero el testimonio que vale es el que dispongan frente al tribunal”. Otra de las consultas realizadas a Resúa giró en torno a los alegatos de inicio, en los cuales dio a conocer en el recinto judicial la solicitud de pena para los tres acusados, ante los jueces. “Nosotros estamos pidiendo prisión perpetua para el autor del femicidio (Guerrero) y también una sanción de prisión efectiva para los encubridores (Pérez y López). Es por lo que llegan acusados a este juicio”, afirmó el titular de la Fiscalía Especializada en violencia de género, sexual e intrafamiliar de Libertador General San Martín.