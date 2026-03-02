Jornada de alegatos por el femicidio de Tamara Fierro

El juicio que investiga el femicidio de Tamara Fierro (29) a partir de hoy entra en la instancia final, con la audiencia de alegatos de las partes desde las 8.30 en el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro y El Tribuno de Jujuy estará para la cobertura. Como principal imputado llega Jairo Guerrero (26), con la acusación más grave, "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio)". Los otros dos que comparecen en el recinto judicial son Esteban Pérez y Maximiliano López, ambos investigados por "encubrimiento agravado".

Cabe recordar que la joven oriunda de Fraile Pintado desapareció entre el 23 y 24 de mayo de 2025 en la mencionada localidad y sus restos fueron encontrados pocos días después en un basural cercano a la casa de uno de los imputados, con vestigios de haber sido quemados. Además, durante algunos días se activó la búsqueda con el protocolo correspondiente y comenzó la investigación para detectar las últimas horas de vida.

En este contexto cada una de las partes, defensa, querella y Fiscalía va esgrimir las fundamentaciones de la pena o absolución que va a solicitar para los acusados, basadas en las pruebas recolectadas a lo largo de la investigación, de los testimonios de poco más de 50 testigos y de acuerdo a cómo se tipifican las acusaciones en el Código Penal de la Nación (CPN).

De esta manera, se va a evidenciar explícitamente la estrategia jurídica que cada parte va a esgrimir para sostener el pedido de pena o absolución que realicen ante los magistrados en función de juicio Pamela de las Cruces, presidente de trámite, junto a Alejandro Máximo Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti, como vocales.

Tal como lo aseguró a este diario Ernesto Lían Resúa, fiscal que instruyó la causa, "nosotros estamos pidiendo prisión perpetua para el autor del femicidio (Guerrero) y también una sanción de prisión efectiva para los encubridores (Pérez y López). Es por lo que llegan acusados a este juicio", afirmó el titular de la Fiscalía Especializada en violencia de género, sexual e intrafamiliar de Libertador General San Martín. Por lo tanto es la posición que va a adoptar en la jornada de alegatos.

Además, la parte que dará su respectivo alegato va a ser la defensa. Por un lado, el letrado Juan Pablo Gomar que asesora a Guerrero y a Pérez, y por el otro, Federico Llermanos, quien se encarga de representar a López, los tres acusados que se encuentran con prisión preventiva en la unidad penal del barrio Gorriti de la capital provincial.

También se hará presente la querella que patrocina a la familia de Fierro, ejercida por las abogadas Mariana Vargas, Silvana Llanes y Alejandra Cejas, y que también cuenta con el acompañamiento del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género. Con respecto a esta parte, por lo que este medio de comunicación supo de las declaraciones de los testigos que presentó, es muy probable que al momento del alegato soliciten las mismas penas que la Fiscalía.

Por último, luego de los alegatos será el momento de la deliberación del tribunal, para lo cual se van a tomar el tiempo que crean conveniente para determinar la culpabilidad o no de cada uno de los tres acusados. Tras esto, será el momento de la sentencia con las correspondientes penas o absoluciones, de acuerdo a lo que definan los magistrados, que probablemente será el jueves 5 de este mes. Así, después de 9 meses de ocurrido el crimen, se va a cerrar judicialmente el femicidio sucedido en la localidad de Fraile Pintado.

Los hechos que se investigaron y se expusieron en las seis audiencias de febrero

CENTRO JUDICIAL DE SAN PEDRO

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, los hechos ocurridos en la ciudad de Fraile Pintado comenzaron a desarrollarse el 24 de mayo de 2025, aproximadamente a las 8.42, cuando Tamara Fierro llegó manejando su moto a la vivienda donde reside el acusado Jairo Guerrero. Luego, ingresaron al inmueble, y se dirigieron a la habitación del imputado donde permanecieron consumiendo bebidas alcohólicas. En ese lugar y durante la tarde, antes de las 17, Guerrero atacó violentamente a Fierro hasta darle muerte, dejando su cuerpo oculto en la habitación. Luego Guerrero le solicitó ayuda a su primo, el acusado Esteban Pérez, y juntos retornaron a las 22 a Fraile Pintado. Después contactaron a una persona a la cual Guerrero le solicitó que junto a Pérez lleven la moto de la víctima hasta el barrio María Auxiliadora, especificándole que debían dejarla en cercanías de la casa de Fierro.

Guerrero se dirigió hasta su vivienda, desmembró el cuerpo de la joven y lo colocó en bolsas de residuos de color negro. Cerca de las 5.15 del 25 de mayo de 2025 el acusado Pérez se dirigió a la vivienda de Guerrero y este sacó fuera de la casa una carretilla conteniendo en su interior partes del cuerpo de Fierro en bolsas de residuos. Pérez procedió a trasladar la carretilla por la calle Gurruchaga hasta una zona baldía donde dejó los restos en un basural. En el lugar, Pérez y Guerrero con la ayuda de un líquido combustible y un encendedor comenzaron a prender fuego en donde depositaron las bolsas. En cuanto a Maximiliano López, la Fiscalía lo acusó porque el 25 de mayo de 2025, siendo las 1, tomó contacto con Guerrero a través de una red social y ayudó al supuesto autor del femicidio para su impunidad.