Robó cerdos y los transportaba en el baúl de su automóvil

Un hombre fue demorado luego de sustraer cuatro cerdos de una granja y ser descubierto mientras un cómplice, que se fugó, los sacaba del baúl de su vehículo.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que días atrás, alrededor de las 9.20, un hombre se presentó en la Seccional 51° del barrio 18 de Noviembre, en la ciudad de Palpalá, y denunció que sustrajeron cuatro cerdos de su granja.

El damnificado indicó que en el lugar del robo observó marcas de un vehículo y decidió seguirlas junto a su hijo, de 55 años. Así descubrieron que en un tramo de la calle Autonomía Jujeña, del mismo sector barrial, un sujeto sustraía los porcinos del baúl de un automóvil Volkswagen Gol y al confrontarlo, éste ingresó corriendo a una casa.

De manera inmediata efectivos se constituyeron en el lugar, donde constataron la presencia del vehículo estacionado y que en el baúl aún quedaban dos porcinos.

Al mismo tiempo se entrevistaron con los habitantes del domicilio donde ingresó corriendo el inculpado, quienes manifestaron desconocerlo y que se fugó tras escalar la medianera del patio.

Posteriormente se presentó el propietario del rodado protagonista e indicó a los efectivos que había prestado el vehículo a su primo. Sin embargo, el sujeto fue demorado y el rodado secuestrado, hasta que se esclarezca el ilícito.

Los animales fueron restituidos a sus legítimos propietarios y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 51°.