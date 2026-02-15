Intentó invertir en monedas virtuales y lo estafaron

Un vecino de la localidad de La Mendieta fue estafado por una suma millonaria al intentar invertir sus ahorros comprando monedas virtuales. A la víctima la engañaron con un falso aviso en la red social Facebook y luego la llamó un sospechoso que hackeó su cuenta bancaria para sustraerle 12 millones de pesos y 5 mil dólares.

El ilícito sucedió días pasados, en momentos que el denunciante se encontraba en su casa utilizando la mencionada plataforma con su teléfono celular.

En ese contexto, vio la publicidad de una empresa que posibilitaba invertir dinero mediante la compra de monedas virtuales. Al estar interesado en la oferta, el damnificado ingresó en el enlace y luego transfirió la suma de 3 mil 500 pesos.

Si bien este primer envío había sido pequeño, fue el ingreso al sistema. Por esa razón, minutos más tarde recibió una videollamada de WhatsApp desde un número con la característica 3469, correspondiente a localidades del sur de la provincia de Santa Fe, cercanas a la ciudad de Rosario.

De esta manera se contactó con la víctima un hombre que se presentó como supuesto representante de la plataforma de inversiones en criptomonedas.

El paso siguiente del sospechoso fue convencer al denunciante con la posibilidad de hacer depósitos económicos mayores para supuestas jugosas ganancias.

Tras esto, el sujeto le pidió a la víctima que comparta la pantalla de su teléfono celular, sin saber que ingresó a su cuenta bancaria para llevar adelante operaciones sin el consentimiento del propietario de la misma. Minutos más tarde, la llamada se cortó con la promesa de la rentabilidad de las inversiones a realizar.

Sin embargo, horas después el damnificado notó que le habían hackeado la cuenta bancaria del banco privado con mayor presencia en la provincia de Jujuy. Con este mecanismo los sospechosos sacaron préstamos por la suma total de 12 millones de pesos para luego transferirlos a varias cuentas desconocidas. Además, le debitaron el monto de 5 mil dólares.

Finalmente, el denunciante se dirigió a la Dirección General de Investigaciones, ubicada en el barrio Chijra de la capital jujeña, en donde narró el hecho de estafa y aportó los comprobantes de las transferencias realizadas desde su cuenta para extraerle todo el dinero.