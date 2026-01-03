Hallaron el cuerpo de una joven y hay un detenido

Un nuevo caso de violencia extrema estremeció a la provincia de Córdoba en las primeras horas de 2026. El cuerpo de una joven de 22 años fue encontrado entre pastizales en un camino rural de Villa María y la Justicia investiga si se trató de un femicidio.

En medio de la conmoción por el macabro hallazgo, el caso logró un avance clave en la jornada de ayer, cuando la Policía detuvo a un joven de 23 años acusado de ser el autor del crimen de la mujer.

El operativo se llevó a cabo en una casa de la calle General Lonardi al 1800, donde los efectivos detuvieron al sospechoso y secuestraron además un auto Ford Ka, ropa, documentación y una navaja, entre otros elementos que podrían estar vinculados al hecho.

Ayer a la tarde, la fiscal a cargo de la causa, Silvia Maldonado, confirmó en una conferencia de prensa que se trata de Delfina Aimino, una chica de 22 años de la localidad de Villa María, donde se produjo el hallazgo.

Según detalló la funcionaria, la identificación del cuerpo tuvo dificultades ya que no fue posible reconocerla de manera visual y no se encontró documentación en la escena.

Sin embargo, la causa avanzó con el traslado del cadáver a la morgue judicial para realizar la autopsia y así avanzar con las pericias correspondientes.

Luego de revisar el cuerpo, los forenses encontraron una herida reciente por la cual Aimino había sido atendida. Este detalle llevó a que los investigadores consulten con profesionales de la salud de la zona, quienes fueron los que aportaron la información para identificarla.

Tras el cotejo de huellas dactilares en el laboratorio policial, se confirmó que la víctima efectivamente era Delfina Aimino.

Tras la trágica noticia, una de sus primas compartió un conmovedor posteo como despedida. "Mi primita, la que cuando salíamos juntas a donde sea todos decían que parecíamos hermanas. Qué lindo fue tenerte y compartir tantos lindos momentos, me los guardaré para siempre en mi corazón", escribió Nicole Salinas en su cuenta de Facebook.

Y sumó: "Descansá en paz, abrazá a tus abuelitos que tanta falta te hacían y acá quedamos nosotros para honrarte haciendo justicia. Volá bien alto Delfi, para siempre"

Conmoción en Villa María

El 1º de enero cerca de las 9.30 de la mañana, un hombre que paseaba junto a su perro encontró el cuerpo de una joven entre los pastizales de un camino rural, al este de la Sociedad Rural y detrás del predio de la Universidad Nacional de Villa María.

Tras el operativo, se solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad y que entrecrucen los números de teléfonos de la víctima, como del sospechoso.

La causa quedó en manos de la fiscal Maldonado, quien imputó al detenido por el delito de homicidio calificado.

Los investigadores avanzan ahora con el análisis de las pruebas recolectadas en el allanamiento, que podrían ser determinantes para esclarecer el hecho de femicidio.