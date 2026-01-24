Femicida apuñaló a una nena, que ahora pelea por su vida

Las autoridades de la provincia de San Luis imputaron a un hombre que estando en libertad condicional desde el año pasado, apuñaló a una nena de 10 años en el paraje Los Peros para robarle una importante suma de dinero.

La Justicia imputó al hombre por robo calificado y tentativa de homicidio en un ataque que conmocionó al barrio. El juez de Garantías, Jorge Pinto, ordenó la prisión preventiva del acusado.

El protagonista de 46 años llegó al domicilio en una bicicleta, se aseguró de que la niña estuviera sola y simuló buscar trabajo, entregó un papel con un número telefónico y solicitó un vaso de agua.

Cuando la niña le dio la espalda, el acusado la atacó con un elemento cortante y la llevó por la fuerza al interior de la vivienda y le exigió dinero. La niña le entregó 900 mil pesos y 100 dólares. Sin embargo, el hombre la atacó con el arma y, antes de escapar, la hirió gravemente en el cuello. Ella, herida y en estado de shock, se arrojó al piso y simuló estar sin vida. El parte médico oficial, informó que la víctima se encuentra en grave estado en terapia intensiva.

El acusado, que se entregó en la Comisaría 25 horas después del ataque, había sido condenado previamente a prisión perpetua por el homicidio agravado de su pareja, Laura Natalia Chirino, el 11 de julio de 2002. Se encontraba en libertad condicional desde octubre de 2025, tras una resolución del Juzgado de Ejecución Penal de Villa Mercedes, que consideró que cumplía con los requisitos formales exigidos por la ley.