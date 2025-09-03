Incautan 500 kilos de cocaína que tenía destino a España

La ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán fue escenario de un fuerte operativo encabezado por la Procunar, la Policía Federal y la Arca de Salta, que incluyó allanamientos en el domicilio y oficinas de Ulises Curá, un conocido despachante de aduana y primo hermano del senador provincial por el departamento de Orán, Juan Cruz Curá.

El procedimiento se enmarca en una investigación por narcotráfico internacional, luego de que en España se descubrieran 500 kilos de cocaína ocultos en el interior de un torno importado desde Bolivia a través del paso fronterizo de La Quiaca. La máquina había quedado en un depósito fiscal de la Aduana, bajo los controles correspondientes, y fue en ese punto donde intervino el profesional en calidad de importador.

Según la defensa, su participación se limitó únicamente a esa instancia, ya que no habría intervenido en el transporte al puerto de Buenos Aires ni en la posterior exportación a Europa. El abogado aclaró además que se desconoce qué empresa realizó el envío, dado que la investigación continúa bajo secreto de sumario en la justicia española.

Actualmente, el despachante se encuentra demorado en la sede de la Policía Federal de Orán y ya prestó declaración indagatoria por Zoom.

La causa busca establecer el grado de responsabilidad del despachante, además de determinar qué controles aduaneros y de seguridad fallaron para permitir que un cargamento de tal magnitud atravesara las fronteras sin ser detectado.

El imputado declaró en Comodoro Py, ante el Juzgado en lo Penal Económico Nº8, y esta semana la Justicia analizará su teléfono celular junto con la documentación aduanera, antes de resolver el pedido de libertad presentado por la defensa.

Hasta el momento no hubo comunicados oficiales sobre su situación procesal, aunque se esperan novedades en las próximas horas.