Libertador

Recuperaron bienes sustraídos

Las víctimas del robo indicaron la vivienda del sospechoso.

Jueves, 11 de septiembre de 2025 00:00
TRASLADO | DEL INCULPADO A LA SEDE POLICIAL

El Grupo de Infantería de la UR 4 de la ciudad de Libertador General San Martín, llevó a cabo un operativo policial en el barrio 14 de Diciembre, donde recuperaron bienes robados de un domicilio.

El Grupo de Infantería de la UR 4 de la ciudad de Libertador General San Martín, llevó a cabo un operativo policial en el barrio 14 de Diciembre, donde recuperaron bienes robados de un domicilio.

La intervención ocurrió días atrás, cuando dos mujeres informaron a los oficiales que habían sufrido un robo y que las pertenencias podrían estar en una vivienda de la zona. El personal de Infantería acompañó a una de las víctimas al lugar indicado.

Con el consentimiento de la dueña de la casa, los oficiales ingresaron a la propiedad y con la ayuda de la víctima, identificaron y recuperaron los objetos sustraídos, que incluían un espejo de madera y herramientas de albañil. Durante el operativo, el personal motorizado y de la Seccional 39º brindaron apoyo, asegurando la zona y facilitando la entrega voluntaria de los artículos por parte de la propietaria.

Por el hecho, un hombre de 30 años fue arrestado y trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de las autoridades competentes, por disposición del representante fiscal del MPA.

 

