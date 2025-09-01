Descubrieron que vendía drogas y se atrincheró

Un hombre de 32 años fue detenido, luego de atrincherarse y amenazar con quitarse la vida, luego de que los efectivos descubrieran que tenía en su poder una bolsa con una importante cantidad de envoltorios de pasta base de cocaína.

Un hombre de 32 años fue detenido, luego de atrincherarse y amenazar con quitarse la vida, luego de que los efectivos descubrieran que tenía en su poder una bolsa con una importante cantidad de envoltorios de pasta base de cocaína.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró la tarde del sábado pasado en una vivienda del barrio Santa Bárbara A de la ciudad de Palpalá.

En esas circunstancias, los efectivos de la Seccional 51º tomaron conocimiento a través del sistema de emergencia 911 sobre la situación en progreso y una comisión se hizo presente en el lugar.

Los efectivos se entrevistaron con una mujer de 45 años, quien manifestó ser hermana mayor del inculpado, quien había tomado la decisión de atrincherarse en una de las habitaciones, amenazando con quitarse la vida, luego de haber sido descubierto que tenía en su poder los envoltorios de pasta base de cocaína. El inculpado empezó a destrozar los muebles y distintos objetos de la vivienda.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la inmediata intervención del personal policial, para poner en resguardo a los moradores y que el hombre reciba asistencia médica.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que el hombre opuso resistencia e intentó agredir a los efectivos policiales, pero fue inmediatamente reducido.

Por otra parte se supo que el agente fiscal solicitó la intervención de los efectivos de la Brigada de Narcotráfico, quienes realizaron la prueba de campo narcotest, arrojando como resultado positivo para los envoltorios de pasta base de cocaína que fueron secuestrados.

El hombre fue trasladado a la guardia del hospital "Wenceslao Gallardo" y luego a la sede policial de la Seccional 51º de la ciudad de Palpalá y por disposición del representante fiscal, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los policías de esa sede policial.