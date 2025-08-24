Tragedia en hotel alojamiento: murió de un infarto y su esposa tuvo que reconocer el cuerpo

El hecho se registró en un hotel alojamiento de Paraguay luego de que una mujer saliera de la habitación a los gritos, pidiendo ayuda, asegurando que su pareja se había descompensado tras sentirse mal.

El hecho se registró en un hotel alojamiento de Paraguay luego de que una mujer saliera de la habitación a los gritos, pidiendo ayuda, asegurando que su pareja se había descompensado tras sentirse mal.

Los empleados del hotel “Los Leones” llamaron rápidamente una ambulancia e intentaron brindarle tareas de reanimación al hombre que se encontraba desvanecido en la cama.

“Los encargados entraron a la habitación y encontraron muy mal al señor, por lo que llamaron a los bomberos, quienes lo reanimaron y luego lo llevaron hasta el hospital”, contó el comisario Rodolfo Ortiz.

El episodio ocurrió en el municipio Presidente Franco, ciudad portuaria fronteriza en Paraguay, ubicada a orillas del río Paraná.

El paciente, identificado como Juan R., de 54 años, ingresó al hospital con un cuadro muy complicado y finalmente, tras varios minutos en donde los médicos intentaron reanimarlo, falleció. La pericia forense indicó que la causa de muerte fue un infarto.

Según reveló el medio Misiones Online, el comisario Ortiz no precisó la identidad de la mujer que lo acompañaba. También detalló que cuando Juan R. fue trasladado al hospital, y sin que nadie se percatara, salió caminando por la entrada principal y se escapó.

“El señor no tenía ningún número de teléfono como para ubicar a sus familiares y el celular estaba bloqueado”, reveló Ortiz.

“La esposa de la víctima llamó al celular recién a la medianoche. Le explicamos lo que pasó y a eso de las 02 de la mañana llegó a la comisaría y le entregamos el cuerpo”, sostuvo el oficial interviniente.

El suceso aconteció en abril de 2021, precisamente el jueves 8 de abril a las 19.30, ahora la noticia volvió a viralizarse. A pesar de haber sucedido hace cuatro años, aún no se pudo conocer la identidad de la mujer que escapó cuando el hombre se descompensó.