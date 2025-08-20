¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
20 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

violencia de Género
Copa Jujuy Energía Viva
Legislatura
consumo
Juegos Forja
Seccional 58º
Emprendimiento Argentino
Copa Libertadores
Medicina
PRIMERA NACIONAL
violencia de Género
Copa Jujuy Energía Viva
Legislatura
consumo
Juegos Forja
Seccional 58º
Emprendimiento Argentino
Copa Libertadores
Medicina
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
La Quiaca

Descubrió una infidelidad y apuñaló a su novio

La víctima de 22 años estuvo internada en el hospital local.

Miércoles, 20 de agosto de 2025 01:00
NOSOCOMIO | “JORGE URO” DE LA CIUDAD FRONTERIZA.

Un joven de 22 años denunció que fue atacado a puñaladas mientras dormía por su novia, luego de que la mujer le haya hackeado su teléfono celular.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un joven de 22 años denunció que fue atacado a puñaladas mientras dormía por su novia, luego de que la mujer le haya hackeado su teléfono celular.

Según consta en la denuncia en la Seccional 17º de la ciudad fronteriza de La Quiaca, el hecho se registró la madrugada del lunes pasado, luego de que la pareja asistiera a un local bailable en esa ciudad.

Luego, la pareja se quedó a dormir en casa de un amigo y horas más tarde, la joven despertó a golpes a su novio, tomó un cuchillo y lo agredió en los antebrazos y en distintas partes del cuerpo.

Según manifestó el joven de 22 años, había iniciado una conversación a través de Whatsapp con una chica, a la que estaba conociendo y sospecha que su novia le hackeó su cuenta en la red social, accedió a la conversación y lo terminó atacando.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que el joven sea asistido por el personal del Same y trasladado al hospital "Jorge Uro" de La Quiaca, donde quedó alojado en la sala de Observaciones.

Por otra parte se supo que el agente fiscal zonal del MPA, solicitó que se inicien las actuaciones complementarias para establecer las circunstancias en que ocurrieron los violentos hechos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD