Descubrió una infidelidad y apuñaló a su novio

Un joven de 22 años denunció que fue atacado a puñaladas mientras dormía por su novia, luego de que la mujer le haya hackeado su teléfono celular.

Según consta en la denuncia en la Seccional 17º de la ciudad fronteriza de La Quiaca, el hecho se registró la madrugada del lunes pasado, luego de que la pareja asistiera a un local bailable en esa ciudad.

Luego, la pareja se quedó a dormir en casa de un amigo y horas más tarde, la joven despertó a golpes a su novio, tomó un cuchillo y lo agredió en los antebrazos y en distintas partes del cuerpo.

Según manifestó el joven de 22 años, había iniciado una conversación a través de Whatsapp con una chica, a la que estaba conociendo y sospecha que su novia le hackeó su cuenta en la red social, accedió a la conversación y lo terminó atacando.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que el joven sea asistido por el personal del Same y trasladado al hospital "Jorge Uro" de La Quiaca, donde quedó alojado en la sala de Observaciones.

Por otra parte se supo que el agente fiscal zonal del MPA, solicitó que se inicien las actuaciones complementarias para establecer las circunstancias en que ocurrieron los violentos hechos.