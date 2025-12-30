María Cash: un fallo que expone su vulnerabilidad

La decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Salta de revocar el sobreseimiento del camionero Héctor David Romero (acusado el año pasado del crimen) no solo reabre formalmente la investigación por la desaparición de la joven diseñadora de ropa María Cash.

El fallo va más allá, reconstruye con detalle las últimas horas de la joven, describe su progresivo estado de vulnerabilidad y expone cómo la causa se desvió durante años a partir de testimonios falsos y valoraciones prematuras.

Los jueces Santiago French, Ernesto Solá Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas vuelven a colocar el caso en su punto más crítico: la tarde del 8 de julio de 2011, cuando María Cash fue vista por última vez al subir al camión conducido por Romero en la rotonda de Torzalito, en la localidad salteña de General Güemes. Esa es la última secuencia comprobada.

Antes de llegar a ese momento, el fallo reconstruye minuciosamente los días previos y traza un cuadro de creciente desamparo. María Cash había iniciado su viaje el 4 de julio desde la terminal de Retiro con destino a Jujuy, sin un itinerario definido ni una red de contención clara. En los días siguientes descendió en distintas ciudades del norte del país y se desplazó de manera errática, manteniendo contactos telefónicos constantes con su familia, un dato que el tribunal interpreta como señales de inquietud y desorientación.

El martes 5 de julio, cuando bajó en Rosario de la Frontera, realizó al menos 16 llamadas telefónicas a familiares y allegados. Esa misma noche, un camionero que la trasladó hasta La Banda declaró que la joven se mostraba confundida, decía no tener dinero ni comida y realizaba comentarios incoherentes. Ese episodio marca una primera manifestación clara de desamparo material y emocional.

En el hospital

La secuencia se profundiza en las horas siguientes. En la madrugada del jueves 7 de julio, María ingresó por sus propios medios a la guardia del hospital "San Bernardo", en la ciudad de Salta. El personal médico la describió como desorientada, con la mirada perdida y con dificultades para brindar sus datos personales. Cuando fue llamada para ser atendida, no respondió y se retiró sin recibir asistencia. Ese mismo día fue vista caminando sola por inmediaciones del hospital y del centro de la ciudad, mientras dejaba sin atender más de treinta llamadas de su entorno familiar, entre ellas numerosas comunicaciones de su hermano y de su madre.

En la madrugada del viernes 8 de julio, María golpeó la puerta de una vivienda ubicada sobre avenida Monseñor Tavella y pidió refugio hasta el amanecer.

La testigo declaró que la joven manifestó tener miedo, un dato que el fallo resalta de manera expresa como indicador de percepción concreta de riesgo. Horas más tarde fue vista caminando sola por General Güemes y, finalmente, hizo dedo en la rotonda de Torzalito, donde subió al camión conducido por Héctor Romero.