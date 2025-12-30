Narcomenudeo: más de 1.368 personas investigadas

Recientemente la Dirección General de Narcotráfico de la Policía de la provincia dio a conocer los resultados de los procedimientos que llevaron adelante entre el 1 de enero y el 27 de diciembre del 2025, con resultados más que positivos.

Según el informe, en este periodo se registraron 1.175 procedimientos en toda la provincia con causas vinculadas al narcomenudeo, de las cuales 255 despliegues fueron registros domiciliarios con varios meses de investigación. Un total de 368 episodios se registraron en la vía pública en distintos sectores barriales, que los vecinos habían alertado que se producía la tenencia, distribución o consumo de estupefacientes, como ser plazas, parques y canchas.

Un total de 181 intervenciones se registraron en las Unidades Penales de la provincia, un promedio de casi una requisa cada 48 horas, con resultados altamente positivos.

371 quedaron a disposición de la Justicia, tras operativos de prevención que el personal de investigación llevó adelante en varios sectores de recorrido y vigilancia.

Del informe se desprende que 1.368 personas fueron demoradas y de alguna manera quedaron vinculadas a causas que tienen que ver con el narcomenudeo. Una cifra que creció considerablemente en comparación al informe del año pasado, donde 220 personas habían sido detenidas e investigadas por narcomenudeo.

INTERVENCIÓN | EN LA CIUDAD DE LIBERTADOR.

Un total de 3.757.473 de dosis de pasta base de cocaína fueron secuestrados, este total equivale a un peso que supera los 751 kilos. Pero además, los investigadores decomisaron 1.520.934 de dosis de marihuana, que equivaldría más de 304 kilogramos. Como así también se secuestraron más de 150 plantines.

Mientras que en 2024 se logró el secuestro de 117.7 kilogramos de marihuana, 74.1 kilos de pasta base de cocaína.

Los efectivos de la Dirección de Narcotráfico además secuestraron 3502 kilogramos de hojas de coca en su estado natural, en distintos procedimientos llevados a cabo, tras arduas tareas investigativas.

Casi 1.040 teléfonos celulares fueron secuestrados y fueron incorporados y considerados de interés para los expedientes judiciales que se iniciaron a partir de la investigación de la distribución y comercialización de estupefacientes.

DECOMISO | EN LA CIUDAD DE PALPALÁ.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el narcomenudeo se convertido en los últimos años el delito que más intervenciones en procedimientos registrados en distintos barrios de la capital jujeña y el interior de la provincia.

Pero además, los investigadores lograron secuestrar más de 90 millones de pesos en estos 1.175 procedimientos, productos de la venta de los estupefacientes.

Durante los distintos despliegues por parte de la Dirección de Narcotráfico, se logró el secuestro preventivo de 28 automóviles, 10 camionetas y 59 motocicletas, que actualmente se encuentran supeditados a los requerimientos de la Justicia.

Este tipo de delitos es investigado por la Unidad Fiscal de Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación, que fue creada en octubre de 2022 para agilizar procesos judiciales que antes debían tramitarse en el fuero federal. Trabajo que se realiza en conjunto con la División de Narcotráfico de la Dirección General de Investigaciones.