Milagro Sala violó su prisión domiciliaria y se mudó de casa

La exdirigente social Milagro Sala dejó días atrás la casa ubicada en el barrio platense de Villa Elvira, donde cumplía prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

Una fuente cercana a la investigación, dijo que aunque Sala pidió un permiso judicial para hacerlo, no esperó respuesta alguna antes de violar la prisión domiciliaria y de ese modo, se activó la tobillera electrónica. Hasta el momento, la Justicia no se expidió al respecto del episodio.

Según consta en la presentación judicial, la salida del inmueble del barrio platense de Villa Elvira se produjo tras el vencimiento del contrato de alquiler. El propietario del inmueble intimó la devolución inmediata de la vivienda y advirtió sobre la posibilidad de iniciar una acción de desalojo, lo que generó una situación de conflicto habitacional que debía resolverse de manera urgente.

El pedido formal

Los abogados defensores de Sala justificaron el accionar y sostuvieron que la falta de un domicilio válido para cumplir la prisión domiciliaria no fue una situación provocada por la propia exdirigente, sino una consecuencia directa de una relación contractual finalizada.

En ese contexto, se remarcó que la permanencia en la vivienda ya no era posible y que resultaba incompatible con el normal cumplimiento de la medida judicial impuesta. Pero Sala no esperó la respuesta de la Justicia y se trasladó de un inmueble a otro, sin siquiera la inspección previa.

En el escrito elevado a la Justicia, Sala solicitó que se autorice el cambio de domicilio a una vivienda ubicada en Gonnet, localidad situada al norte del casco urbano platense.

La nueva residencia propuesta fue presentada como una alternativa inmediata y viable para garantizar la continuidad del arresto domiciliario sin interrupciones ni incumplimientos.

Según explicaron los abogados defensores, el cambio de domicilio fue planteado como una "solución transitoria" frente a una situación que, de no resolverse, puede afectar considerablemente el régimen de detención domiciliaria que Sala es beneficiada desde 2023, en la ciudad de La Plata y no se descarta que la Fiscalía que investigó a Sala y luego elevó sus causas a juicio, donde fue condenada, soliciten que regrese a prisión.

La salud como argumento

Uno de los ejes centrales del pedido está vinculado al estado de salud de la exdirigente social.

Sala permanece en la ciudad de La Plata realizando un tratamiento médico y psicológico de carácter continuo, que, según se detalló en la presentación, no puede ser abordado de manera adecuada en la provincia de Jujuy, donde fue condenada.

Respecto del nuevo domicilio propuesto, se destacó su cercanía con el hospital "San Roque" de Gonnet, un factor considerado clave para asegurar la continuidad del tratamiento.

Espera de definición

Mientras se aguarda una resolución formal que autorice o no el cambio de domicilio, el traslado a la localidad platense de Gonnet permitió a Sala pasar las fiestas en su nueva vivienda y sin que la Justicia sepa si se respetó o no el régimen de visitas y permanencia.

La situación reactivó el expediente penal vinculado a las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria y quedó sujeta a la evaluación de las autoridades judiciales competentes.