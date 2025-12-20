Sustraía bienes de un domicilio y fue descubierto in fraganti

Un hombre fue detenido tras sustraer bienes de un domicilio, ser sorprendido in fraganti por efectivos, escapar por los techos y esconderse en el fondo de un inmueble.

Según las fuentes que fueron consultadas por este medio, el hecho se registró la madrugada de ayer en un sector del barrio Cosentini de la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que un hombre saltó la pared de un domicilio y mientras sustraía bienes que arrojaba por un ventiluz, fue sorprendido por una comisión de efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Unidad Regional 2 que recorría de manera preventiva el sector.

De manera inmediata el inculpado abandonó los bienes, emprendió la fuga por los techos de la cuadra y se ocultó en el fondo de un domicilio.

Por su parte, los efectivos realizaron un rastrillaje por el sector y lograron establecer dónde se escondía el inculpado. Con previa autorización de la propietaria, los uniformados ingresaron al inmueble y procedieron a la aprehensión del malviviente.

Posteriormente, el protagonista fue trasladado a la Seccional 48°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Los efectivos de la mencionada dependencia policial quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, bajo las directivas del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.