Mujeres denunciaron que fueron asaltadas

Dos vecinas del distrito capitalino de Alto Comedero denunciaron que fueron asaltadas por "motochorros" mientras esperaban en las paradas de colectivos. Se trata de dos hechos ocurridos a pocas cuadras de distancia. Una de las víctimas es menor de edad y se dirigía a la escuela.

El primero de los casos sucedió días pasados alrededor de las 21.30, cuando una mujer se encontraba en la parada de colectivos de la esquina de la avenida Marina Vilte y la calle Chorcán, en inmediaciones del Sector B6.

En esas circunstancias, mientras la damnificada tenía su teléfono celular en las manos pasó una moto conducida por un hombre y con una mujer como acompañante. Fue ella quien le arrebató el dispositivo y rápidamente se dieron a la fuga.

Por esa razón, horas más tarde la víctima se acercó a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero y realizó la denuncia.

Mientras que el segundo de los hechos se registró días atrás cerca de las 6.45, en momentos que una joven menor de 18 años también esperaba un colectivo para ir a la escuela. En este caso, en la esquina de la avenida Carahuasi y la calle Juan Galán, del Sector B5, a pocas cuadras del primer hecho.

Fue entonces que un "motochorro" pasó cerca de donde se encontraba y le arrebató la mochila que tenía en su poder para darse a la fuga en dirección a la ruta nacional N° 9. Por esa razón, la joven se dirigió a su casa y le narró lo ocurrido a su progenitora. Tras esto, se acercó a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y denunció lo ocurrido aportando que en la pertenencia arrebatada tenía un teléfono celular y útiles escolares.