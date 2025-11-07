Intentaba vender una notebook en la vía pública

Una mujer fue demorada y quedó a disposición de la Justicia, luego de ofrecer una notebook de dudosa procedencia en la vía pública.

Según las fuentes consultadas por nuestro diario, el hecho se registró ayer alrededor del mediodía, en la intersección de las calles Zenta y Escaya del barrio San Francisco de Álava de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos policiales que realizaban recorridos preventivos por la zona, observaron a la mujer que ofrecía una computadora portátil (notebook) a transeúntes, lo que llamó la atención de los actuantes motivando su accionar.

Cabe destacar que esta mujer al ser interceptada por el personal policial y consultarle sobre la procedencia del aparato, se mostró nerviosa sin saber justificar la posesión del mismo, por lo que se procedió a su traslado hacia la dependencia policial, donde por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, se dispuso la demora de la sindicada como así también al secuestro de la herramienta tecnológica.