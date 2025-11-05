Tenía dos pedidos de detención y fue detenido

Efectivos pertenecientes al Grupo Dinámico de Prevención del Delito, logró capturar a un hombre que registraba dos pedidos de detención por hechos de "Hurto" y por "Robo con uso de arma"

Según indican las fuentes policiales el hecho ocurrió en cercanías del centro de la ciudad, en horas de la madrugada cuando el hombre se encontraba merodeando a los transeúntes con intenciones de robo

Los efectivos que realizaban tareas preventivas por Av. Italia observaron al sujeto y reconocieron su perfil delictivo por lo que se procedió a su demora preventiva y el sospechoso se tornó agresivo e intentó atacarlos.

Una vez que se solicitó a la base de datos personas Ciac, constataron que el mismo tenia pedido activo de detención por diferentes ilícitos.