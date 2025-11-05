°
5 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

educación
Johnny Deep
Selección Chilena
River Plate
Donación de sangre
robos
educación
Johnny Deep
Selección Chilena
River Plate
Donación de sangre
robos

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Centro capitalino

Tenía dos pedidos de detención y fue detenido

Intentó agredir a los efectivos que lo interceptaron.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 19:22

Efectivos pertenecientes al Grupo Dinámico de Prevención del Delito, logró capturar a un hombre que registraba dos pedidos de detención por hechos de "Hurto" y por "Robo con uso de arma"

Según indican las fuentes policiales el hecho ocurrió en cercanías del centro de la ciudad, en horas de la madrugada cuando el hombre se encontraba merodeando a los transeúntes con intenciones de robo 

Los efectivos que realizaban tareas preventivas por Av. Italia observaron al sujeto y reconocieron su perfil delictivo por lo que se procedió a su demora preventiva y el sospechoso se tornó agresivo e intentó atacarlos.

Una vez que se solicitó a la base de datos personas Ciac, constataron que el mismo tenia pedido activo de detención por diferentes ilícitos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD