Una mujer entró a un aula y atacó con una cadena a una menor en Junín

Una mujer atacó a cadenazos a una menor con quien su hija había tenido un conflicto previo y el video de la feroz agresión dentro del aula en una escuela de Junín se viralizó. La adolescente fue atendida por los médicos y sus familiares radicaron la denuncia.}

El hecho sucedió días atrás, pero recién trascendió en las últimas horas cuando se conoció el brutal video en el que se observa cuando la mujer ingresó al aula de la Escuela Secundaria Nº16 y comenzó a atacarla con una cadena.

“¿Qué problema tenés con mi hija?”, gritaba la atacante mientras golpeaba a la adolescente frente a todos los alumnos. En otro momento del video se escucha la amenaza: “Te voy a cagar a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”.

Todo comenzó el lunes 27 de octubre cuando las dos chicas, de distinto curso, habrían discutido en la parada de colectivos, escenario que generó el enojo de una de las madres, quien al día siguiente se acercó hasta la institución y agredió a la menor.

Luego de que la acusada sea separada por una docente, la víctima, de 14 años, fue atendida por personal médico tras haber sufrido varios cortes en el cuero cabelludo, por lo que fue trasladada al Hospital Piñeiro, señaló el medio Semanario de Junín.

La menor todavía se encuentra recibiendo asistencia por los fuertes golpes que recibió y sus familiares radicaron la denuncia, donde pidieron una medida cautelar.