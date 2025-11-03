°
3 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Deporte municipal
regional
Todos los Santos
San Pedro de Jujuy
Monte Castro
inseguridad
Centro de Monitoreo
San Pedro
estafa
LIBERTADOR
Deporte municipal
regional
Todos los Santos
San Pedro de Jujuy
Monte Castro
inseguridad
Centro de Monitoreo
San Pedro
estafa
LIBERTADOR

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio Los Huaicos

Un Pitbull atacó a un hombre y lo dejó grave

La víctima se encuentra internada en el hospital "Pablo Soria".

Lunes, 03 de noviembre de 2025 06:05
SECCIONAL 49º | INTERVINO EN EL HECHO.

Un hombre de 54 años sufrió graves heridas tras ser atacado por un perro de raza Pitbull en el barrio Huaico, en proximidad al Concejo Deliberante de la capital jujeña.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 16.30 y requirió la inmediata intervención del servicio de emergencias 911.

El personal del Same asistió al hombre que presentaba lesiones de consideración, una herida por desgarro de aproximadamente 15 cm en el miembro inferior izquierdo, otra herida de 8 cm en el miembro superior derecho, y dos heridas punzantes en el cuello.

Debido a la gravedad de las heridas, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital "Pablo Soria".

El Juzgado Contravencional labró un acta, pero por el momento, no ordenaron el secuestro del can.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD