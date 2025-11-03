Un Pitbull atacó a un hombre y lo dejó grave

Un hombre de 54 años sufrió graves heridas tras ser atacado por un perro de raza Pitbull en el barrio Huaico, en proximidad al Concejo Deliberante de la capital jujeña.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 16.30 y requirió la inmediata intervención del servicio de emergencias 911.

El personal del Same asistió al hombre que presentaba lesiones de consideración, una herida por desgarro de aproximadamente 15 cm en el miembro inferior izquierdo, otra herida de 8 cm en el miembro superior derecho, y dos heridas punzantes en el cuello.

Debido a la gravedad de las heridas, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital "Pablo Soria".

El Juzgado Contravencional labró un acta, pero por el momento, no ordenaron el secuestro del can.