Fue perseguida y detenida tras sustraer un teléfono celular

Una mujer fue detenida por los efectivos policiales luego de robar un teléfono celular en la capital jujeña. La sospechosa fue ubicada mediante las imágenes del Centro de Monitoreo.

El ilícito sucedió días atrás en horas de la madrugada, en momentos que la aprehendida se encontraba en el centro de la capital, en donde sustrajo un celular de un bar y luego se dio a la fuga. Tras esto el Centro de Monitoreo 911 advirtió lo sucedido mediante las cámaras de seguridad y dio aviso a los efectivos policiales del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana.

De esta manera comenzó la búsqueda de la inculpada por las calles capitalinas con el apoyo de las cámaras hasta que fue vista circulando por el barrio San Francisco de Álava. Así fue que los agentes lograron interceptarla en la esquina de las calles Escala y Zenta para proceder a detenerla, aunque en un principio se resistió. Finalmente, fue trasladada a la Seccional 2°.