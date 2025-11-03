"Lo que quedó en el andén" se estrenará en la sala Raúl Galán

La Escuela Superior de Danza "Norma Fontenla" invitó a la comunidad a disfrutar del espectáculo "Lo que quedó en el andén", una producción creada e interpretada por los estudiantes del tercer año de la carrera de Formación Artística en Tango y Folclore, como cierre de su recorrido académico. Será el 15 de este mes a las 21, en la sala "Martín Raúl Galán" del Teatro Mitre.

La presentación constituye el proyecto final de los futuros egresados, quienes culminan su formación luego de años de estudio, práctica y dedicación a las danzas tradicionales argentinas. A través de esta propuesta escénica, los jóvenes artistas compartirán con el público un emotivo encuentro con la danza, la identidad y el arte, donde confluyen la sensibilidad del tango y la fuerza expresiva del folclore.

"Lo que quedó del andén" narra la historia de Ana, una mujer que emprende un viaje en tren en busca del amor, un recorrido que la llevará a transitar recuerdos, emociones y encuentros que marcarán su destino.

Una historia sensible y profundamente humana, que sorprende al espectador, con un final inesperado, donde la danza, el tango y el folclore se entrelazan para dar vida a un relato cargado de identidad y emoción.

Desde el establecimiento destacaron que el espectáculo representa "el trabajo académico y artístico culminante de los estudiantes, quienes han transitado con compromiso y pasión su formación, reafirmando los valores de la escuela: formación, arte y tradición al servicio de la cultura".

Las entradas ya se encuentran a la venta. Para mayor información y reservas de entradas se puede llamar al teléfono móvil 3885243857.