Joven de 29 años murió apuñalado

Un violento episodio tuvo lugar anoche en el barrio Belgrano, cuando un hombre de 29 años fue atacado con un arma blanca y perdió la vida pese a la rápida asistencia médica. El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 en la vía pública, específicamente en la esquina de Guido Spano y avenida 1° de Mayo.

Fuentes policiales indicaron que el alerta ingresó al sistema de emergencias 911, reportando la presencia de un hombre herido en la calle. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con que el personal del SAME ya estaba realizando maniobras de reanimación al joven. Tras aproximadamente 20 minutos de intensos trabajos, los profesionales lograron estabilizarlo y lo trasladaron de urgencia al Hospital Pablo Soria.

Sin embargo, pasadas las 23.45, la base operacional policial confirmó la peor noticia: el paciente había fallecido a causa de la gravedad de las heridas.

Según los testimonios recogidos en la zona, aunque los vecinos prefirieron mantener el anonimato, la víctima habría recibido dos puñaladas a la altura del pecho por parte de otro hombre. En el momento del ataque, el agresor se encontraba acompañado por su pareja. Tras la agresión, ambos se dieron a la fuga en dirección al Pasaje 14.

Las mismas fuentes revelaron que entre la víctima y el presunto atacante existían conflictos previos desde hacía tiempo. Gracias a los datos aportados por ocasionales testigos, una persona que tendría vinculación directa con el crimen fue demorada por las autoridades.

La causa está ahora en manos de la Brigada de la División Homicidios, que trabaja en el lugar y en la recolección de pruebas para esclarecer completamente las circunstancias del crimen.