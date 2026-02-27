Sorteo Champions League 2026: así quedaron todos los cruces de octavos de final

Superada ya la etapa de playoffs, este viernes se conocieron cuáles serán los cruces de octavos de final de la Champions League, luego del sorteo realizado en Nyon, Suiza, sede de la UEFA.
Entre los duelos más destacados, Manchester City y Real Madrid volverán a verse las caras, en tanto que el Atlético de Madrid de Diego Simeone se medirá con el Tottenham. Por su parte, el París Saint Germain, actual campeón, deberá jugar contra el Chelsea de Enzo Fernández.
Las series se juegan ida y vuelta entre el 10 y 11, y el 17 y 18 de marzo, mientras que la gran final se llevará a cabo el 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.
Sorteo de los octavos de final de la Champions League: cómo quedaron los cruces
PSG vs Chelsea
Real Madrid vs Manchester City
Newcastle vs Barcelona
Bodo Glimt vs Sporting Lisboa
Galatasaray vs Liverpool
Atalanta vs Bayern Munich
Atleti vs Tottenham
Leverkusen vs Arsenal