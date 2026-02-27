Tensión entre la Policía y los manifestantes en el Congreso

Momentos de tensión se registraban este viernes entre la Policía Federal y los manifestantes en las inmediaciones del Congreso, donde los senadores debatían la nueva Ley Penal Juvenil y la reforma laboral.

Las filas policiales cortaron el tránsito en las inmediaciones, en cumplimiento del protocolo antipiquetes, mientras los militantes se apostaban en la Plaza Congreso.

Manifestantes de diferentes agrupaciones cortaron este viernes diferentes calles y avenidas en los alrededores del Obelisco, donde mantuvieron sendos enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad en una situación que generó tensión y caos en la zona.

En medio de la protesta, tres efectivos fueron agredidos y la Policía de la Ciudad detuvo a tres personas por este hecho.

La protesta se dio en ante el tratamiento en el Senado de la Ley Penal Juvenil y la reforma laboral, que desencadenó caos en la zona debido a que sorprendió a los automovilistas que circulaban por las avenidas Cerrito, 9 de Julio, Corrientes y De Mayo, entre otras.