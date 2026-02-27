El ISJ garantiza la normal provisión de medicamentos a sus afiliados

Desde el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) informa que la provisión de medicamentos a los afiliados incluidos en sus diferentes programas es absolutamente normal. La dispensa de medicamentos ambulatorios en la red de farmacias de toda la provincia nunca se vio afectada.

El pago a las instituciones que nuclean a las farmacias se cumple dentro de los términos regulares y oportunamente previstos.

A fines del año pasado y con mucho esfuerzo, se procedió a la recomposición de la Cartera Fija Mensual, planteo que las farmacias venían formulando.

Asimismo, la obra social trabaja con las instituciones farmacéuticas para descentralizar las entregas de tiras reactivas, pañales y leches a través de la red de farmacias, generando de esa manera una mayor accesibilidad.

Por otra parte, Gustavo Poccioni, coordinador del Área Gerencia de Salud, resaltó que el Banco de Drogas, cuyo funcionamiento pasó a la órbita de dicha gerencia, “mejoró sensiblemente su capacidad operativa en beneficio de los afiliados” dando cobertura a más de 100 pacientes por día.

El ISJ acentuó su misión fundacional de cubrir las necesidades de los afiliados en toda la provincia, asistiendo a más de 2.928 afiliados activos en el último trimestre, que retiraron tratamientos especiales en el Banco de Drogas.

En 2025 dispensó 28.690 tratamientos a 3.360 pacientes, cubriendo cada una de las solicitudes de pacientes que sufren este tipo de enfermedades, mientras que el gasto en medicamentos prácticamente duplicó su valor en estos dos años.

El ISJ cubre medicamentos de alto costo

Es importante destacar, el gran esfuerzo que hace la obra social para satisfacer la demanda de terapias de medicamentos de alto costo y baja incidencia, donde el paciente no abona en absoluto el valor de los tratamientos y el mismo es absorbido en su totalidad por el ISJ. En la actualidad, los aproximadamente 4.000 pacientes en tratamiento con esas terapias (oncología, HIV, trasplantes y terapias biológicas, entre otras) generan una erogación mensual de más de $4.000 millones.

Para solicitar mayor información, los interesados pueden dirigirse al Banco de Drogas ubicado en el Anexo Lavalle del ISJ o comunicarse al 0810 777 72583, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.