Castración, vacunas y desparasitación gratuita de Zoonosis

La Dirección de Zoonosis del Municipio informó el cronograma de actividades programadas para la próxima semana, que incluye jornadas de castración, vacunación, registro y desparasitación de mascotas en distintos barrios de la ciudad.
De esta manera desde la repartición especificaron:
Lunes 3 de noviembre:
Las castraciones se realizarán desde las 8 de la mañana en el barrio El Chalchalero, con un total de 20 turnos disponibles.
Martes 4 de noviembre:
El operativo continuará en el barrio Calcina, también a partir de las 8 horas, con 15 turnos habilitados.
Los turnos de castración pueden solicitarse en el Centro de Atención Municipal (CAM) San Francisco de Álava, ubicado en Santa Victoria 835, de 14 a 18 horas.
Miércoles 5 de noviembre:
Dentro del programa “La Muni junto a vos”, se llevará a cabo una jornada de castración, registro y vacunación en el CPV Malvinas, de 9 a 12 horas, con 20 turnos disponibles.
Por la tarde, el operativo se trasladará al Multiespacio Plaza de las Mujeres, de 16 a 18 horas, donde se ofrecerán servicios de vacunación, registro, desparasitación y entrega de manuales de tenencia responsable.
Jueves 6 de noviembre:
Se realizarán castraciones masivas en el CAM San Francisco de Álava desde las 8 de la mañana, con 45 turnos disponibles, y otro bloque a partir de las 14 horas, con 30 turnos adicionales.
También se concretarán 30 castraciones en el Centro Modelo 1 y otras 30 en el Centro Modelo 2.
Viernes 7 de noviembre:
Las actividades se centrarán en vacunación y registro de mascotas en diferentes sectores de Alto Comedero:
- Manzana 35, Lote 12 (47 Hectáreas), de 9 a 12 horas.
- Las Capillas, Giannoni, 330 Viviendas.
- Manzana B, Lote 23 (122 Viviendas UOCRA).
Desde el área de Zoonosis se recuerda la importancia de participar de las campañas para garantizar el bienestar animal y la salud pública, reforzando el compromiso con la tenencia responsable de mascotas