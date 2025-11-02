Jujeños honraron a sus seres queridos

Desde muy temprano, los caminos hacia los cementerios de la capital jujeña colapsaron, entre ellos destacaron "Nuestra Señora del Rosario" y "El Salvador" se llenaron de flores, rezos y silencios cargados de emoción. En cada sector, en cada tumba adornada, se sintió la presencia de quienes ya no están físicamente, pero siguen viviendo en el recuerdo y el corazón de sus seres queridos.

Como cada año, cientos de familias jujeñas se acercaron a rendir homenaje a sus difuntos. Con ramos de flores frescas, velas encendidas y mesas con ofrendas y dulces, es allí cuando los cementerios se transforman en lugares de encuentro, donde la melancolía se mezcla con la ternura y la esperanza.

En un clima acogido, el aroma a crisantemos, rosas, claveles y lirios se combinaban con el murmullo de las oraciones de la misa oficiada en el centro de la necrópolis, ayer por la tarde. Muchos aprovecharon para compartir junto a las tumbas donde yacen sus familiares, una costumbre ancestral que sigue viva en la provincia y que refleja la manera única en que el pueblo jujeño honra a sus almas con respeto.

EN EL CEMENTERIO | UNA MUJER COLOCA UN ROSARIO EN UNA TUMBA.

En el cementerio "Nuestra Señora del Rosario" los pasillos se vistieron de color y devoción. Familias enteras llegaron con baldes, escobas y flores para dejar todo limpio, y luego quedarse un rato a conversar, a recordar y a agradecer.

La municipalidad capitalina dispuso un operativo especial para acompañar la jornada, con personal de tránsito ya que las arterias principales de acceso a estos lugares se encontraron colapsadas por la cantidad de visitantes, de la misma manera se colaboró con la limpieza, sin embargo el foco estuvo en la realización de las misas en distintos horarios.

De la misma manera, los emprendedores, entre ellos floristas, vendedores ambulantes acompañaron la jornada con una gran feria y mucha diversidad de productos, comidas, arreglos entre otros.

Así, entre flores, rezos y recuerdos, la comunidad volvió a mostrar que la muerte no borra los lazos, sino que los transforma. Porque en este día, mas que nunca, los que partieron regresan en cada gesto de amor, en las familias y sus historias, en los abrazos y las lágrimas compartidas frente a una tumba, y también junto a otros que a través del silencio lo dijeron todo.

Siempre en el recuerdo

En el Día de los fieles difuntos, el personal del cementerio “El Salvador” también quiso rendir su propio homenaje a todas las almitas que descansan en el lugar. Con profundo respeto y cariño, los trabajadores organizaron una mesa con ofrendas, dulces, pan y vino, para recibir a quienes ya partieron, especialmente a aquellas almas que no reciben visitas ni flores.

“En este día queremos honrar también a quienes no son recordados, para decirles que no están olvidados”, expresó uno de los empleados. El gesto conmovió a quienes visitaron el cementerio, ya que cada trabajador colaboró con algo para armar la mesa: algunos llevaron ofrendas otros flores , velas, y todos pusieron su corazón en la preparación. La sencilla pero significativa “mesa” mostró el espíritu solidario y la unión entre compañeros, quienes quisieron compartir no solo el trabajo, sino también este acto de amor y memoria.