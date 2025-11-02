Inicio de semana agradable y con posibles chaparrones

Luego de un fin de semana templado en el que la comunidad jujeña conmemoró a sus seres queridos, el clima se mantiene estable, con mañanas frescas y tardes cálidas.

El lunes se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Para el día martes el SMN prevé un leve ascenso de la temperatura, con 15°C de mínima y 29°C de máxima. Por la tarde y noche podrían registrarse tormentas aisladas y chaparrones, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

En la mitad de semana y jueves, las condiciones se mantendrán similares, con mínimas de 17°C y máximas de 21°C, acompañadas por lluvias aisladas y cielo parcialmente nublado.

El cierre de la semana presentará temperaturas entre 15°C y 23°C, con cielo mayormente nublado y un ambiente más húmedo.

Desde el organismo meteorológico recomiendan a la población mantenerse informada ante posibles alertas por tormentas y circular con precaución en rutas y caminos del interior provincial.