2 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Inicio de semana agradable y con posibles chaparrones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un comienzo de semana con temperaturas agradables en la Tacita de Plata, aunque no se descartan chaparrones aislados hacia mediados de la semana.

Domingo, 02 de noviembre de 2025 21:50

Luego de un fin de semana templado en el que la comunidad jujeña conmemoró a sus seres queridos, el clima se mantiene estable, con mañanas frescas y tardes cálidas.

El lunes se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Para el día martes el SMN prevé un leve ascenso de la temperatura, con 15°C de mínima y 29°C de máxima. Por la tarde y noche podrían registrarse tormentas aisladas y chaparrones, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

En la mitad de semana y jueves, las condiciones se mantendrán similares, con mínimas de 17°C y máximas de 21°C, acompañadas por lluvias aisladas y cielo parcialmente nublado.

El cierre de la semana presentará temperaturas entre 15°C y 23°C, con cielo mayormente nublado y un ambiente más húmedo.

Desde el organismo meteorológico recomiendan a la población mantenerse informada ante posibles alertas por tormentas y circular con precaución en rutas y caminos del interior provincial.

