Una pareja tenía cocaína fraccionada y fue detenida

Una pareja fue detenida tras ser descubierta con cocaína fraccionada y un parlante que no pudo justificar la posesión.

Según las fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar el pasado sábado alrededor de las 0.30 sobre un tramo de la calle Gordaliza, entre el pasaje 21 y la avenida Olavarría, del barrio Cuyaya de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos policiales realizaba recorridos preventivos, cuando observó que una pareja intentó retirarse del lugar de manera presurosa al percatarse del patrullaje.

Por tal motivo fueron interceptados y al momento de ser sometidos a una requisa, los efectivos secuestraron al hombre de 47 años y a la mujer de 39, tres envoltorios de polietileno que contenían una sustancia amarillenta y elementos para el consumo de estupefacientes.

La pareja también poseía un parlante portátil y al ser consultada sobre la procedencia, ambos dieron versiones distintas.

Además, cerca de ellos los uniformados hallaron un recipiente plástico que contenía más envoltorios con sustancia amarillenta.

Por tal motivo tomó participación personal de la Brigada de Narcotráfico que sometió la sustancia a una prueba de campo que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la detención de los inculpados y el secuestro del estupefaciente y del parlante.

Finalmente, la pareja quedó alojada en la Seccional 4°, a disposición de la Justicia, y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de dicha dependencia.