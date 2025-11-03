Agua Potable: trabajo de emergencia afectará a varios barrios de Palpalá

La empresa Agua Potable de Jujuy S.E. comunicó que este lunes, en el horario de 8 a 12, los vecinos de varios barrios de la ciudad de Palpalá experimentarán una posible baja presión en el servicio de agua potable.

La interrupción programada es necesaria para realizar tareas de reajuste en una junta de separación ubicada en el acueducto del Acceso Norte, específicamente en la Ruta Provincial N° 1, a la altura de YPF. Estas labores de mantenimiento son fundamentales para garantizar la operatividad y seguridad de la infraestructura hídrica.

Barrios afectados

Se estima que los siguientes barrios serán los principales afectados por la baja presión durante la ventana de cuatro horas establecida para los trabajos:

Belgrano

San Martín

Sarmiento

Martijena

Carolina

23 de Agosto

Florida

Alto La Torre

El Remate

La empresa recomienda a los usuarios de estas zonas tomar los recaudos necesarios, como almacenar agua con antelación para consumo y higiene durante ese período. Asimismo, piden disculpas por las molestias ocasionadas y agradecen la comprensión de la comunidad.

Se espera que, una vez finalizada la tarea, el servicio se normalice de manera progresiva en el transcurso de la tarde.