Luego de un operativo policial rescataron a un niño de dos años extraviado

Una rápida y efectiva intervención de la Policía permitió el feliz rescate de un niño de apenas dos años de edad, quien se había extraviado de su vivienda en la zona de Paraje Dos Morros el pasado jueves.

El operativo se desencadenó a las 18:45 horas, cuando un familiar del menor alertó a la Unidad Regional 5 (UR.5) sobre su desaparición. Inmediatamente, la fuerza de seguridad movilizó a sus efectivos para realizar un rastrillaje exhaustivo en las inmediaciones del domicilio.

La búsqueda, coordinada por la Jefatura de la UR.5, se apoyó en el profundo conocimiento del terreno por parte de los policías. Tras una intensa labor, cerca de las 21:20 horas, el personal logró localizar al pequeño, quien se encontraba a unos 500 metros de su hogar y en perfecto estado de salud.

Finalmente, el niño fue puesto a resguardo y entregado de inmediato a sus angustiados familiares, poniendo fin a un momento de gran tensión. Las autoridades destacaron la celeridad y el compromiso del personal interviniente, reafirmando la prioridad que representa la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de menores de edad.