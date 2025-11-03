Amenazaron a Juanita Tinelli y a toda su familia: investigan a alguien del entorno de Marcelo

La familia Tinelli atraviesa horas de preocupación, ya que, este sábado, Juanita Tinelli compartió en sus redes un mensaje contundente denunciando que había recibido una amenaza de muerte por teléfono.

El hecho, que rápidamente generó alarma, derivó en una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal, a la que asistió acompañada por sus padres, Marcelo Tinelli y Paula Robles.

Según revelaron en Infama (América TV), la Justicia ya le otorgó un botón antipánico a la joven de 22 años el pasado jueves, mientras se implementa un operativo de seguridad para toda la familia.

“La amenaza fue para todos los Tinelli, no solo para Juanita. A partir de mañana empieza un operativo de seguridad para cada integrante de la familia”, explicó Laura Ubfal, panelista del ciclo.

Lo más inquietante llegó cuando Ubfal confirmó que la persona que habría realizado la amenaza sería alguien conocido del entorno familiar.

“Esto es gravísimo. Según la información que tengo, y que no puedo revelar por cuestiones legales, se trata de alguien cercano, alguien conocido por ellos. A través del teléfono de Juana se hizo una amenaza para toda la familia”, detalló la periodista.

La panelista también desmintió rumores sobre conflictos internos: “No hay internas entre hermanos ni peleas familiares. Acá hablamos de una persona externa, pero muy cercana, y no pueden creerlo”.

Mientras Marcela Tauro entrevistaba a Luis Ventura, Ubfal recibió la autorización para dar una pista más sobre el origen del conflicto: “El dato que tengo es que viene por el lado del fútbol”, reveló.

Esto reavivó especulaciones sobre viejas tensiones en el ámbito deportivo, recordando la etapa de Marcelo Tinelli como presidente de San Lorenzo de Almagro y su vínculo con Matías Lammens.

Ventura sumó que la figura del conductor “quedó muy expuesta” tras aquellas gestiones, lo que podría haber generado resentimientos o conflictos aún latentes.

Por el momento, la causa se encuentra bajo estricta confidencialidad judicial, mientras se analizan los mensajes y llamadas que recibió Juanita.

El entorno de la familia confirmó que todos se encuentran bien, pero se mantienen en alerta ante la gravedad de las amenazas.

La investigación busca determinar la identidad del responsable y el verdadero motivo detrás de este episodio que conmocionó a una de las familias más mediáticas del país.