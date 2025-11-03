Desarticulan punto de venta de drogas en pleno centro capitalino

En un operativo contra el narcomenudeo, el Grupo Dinámico de Prevención del Delito incautó estupefacientes y dinero en efectivo durante un procedimiento realizado el pasado sábado 1 de noviembre en el Barrio Centro.

La intervención se desarrolló alrededor de las 19:15 horas en la concurrida Avenida Fascio, específicamente en una parada de transporte público. Durante un recorrido de vigilancia, los efectivos identificaron a un hombre de 30 años que merodeaba de manera insistente entre los transeúntes, lo que motivó su interceptación.

Al ser revisado, el individuo mostró a los agentes una caja de alfajores. Sin embargo, una inspección más detallada reveló que en su interior ocultaba varios paquetes compactados, envueltos en plástico negro, que contenían material vegetal sospechoso.

Al percatarse del hallazgo, el sujeto se tornó agresivo, profirió insultos y opuso resistencia a la autoridad. Inmediatamente, se dio aviso a la Dirección General de Narcotráfico, cuyos expertos realizaron una prueba de campo que confirmó que se trataba de una sustancia vegetal prohibida.

Las investigaciones posteriores revelaron que el arrestado ya contaba con antecedentes policiales por infringir la Ley 23.737 del Código Penal, específicamente por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Finalmente, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúan las actuaciones para determinar el alcance de su actividad delictiva.