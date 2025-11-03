Falleció un hombre tras un violento accidente en moto en Ledesma

Un hombre adulto falleció en la madrugada de este domingo como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido en la avenida República de Líbano, a la altura de la calle El Ombú, en el barrio Eva Perón de la localidad de Ledesma.

De acuerdo con los informes policiales, el siniestro se registró aproximadamente a las 00:15 horas. El personal policial que acudió al lugar tomó conocimiento de que el conductor de una motocicleta Honda 125 cc de color roja circulaba a gran velocidad por el sector y, por causas que se investigan, perdió el control de la misma.

El violento desenlace se produjo cuando la moto impactó de lleno contra la parte posterior de un automóvil que se encontraba correctamente estacionado. Como resultado del choque, el hombre fue despedido del rodado y sufrió una grave caída, provocándole un fuerte impacto en la cabeza con una considerable pérdida de sangre en el sitio.

Rápidamente, el SAME se presentó en el lugar y procedió a trasladar de urgencia al herido al nosocomio local. Sin embargo, la gravedad de sus lesiones fue letal. Fuentes oficiales confirmaron que la víctima falleció durante el trayecto hacia el hospital, a causa de un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) Grave.

Mientras tanto, en el lugar del hecho, personal de Criminalística y de Bomberos realizaron las actuaciones de rigor para labrar las correspondientes diligencias y determinar las causas precisas del trágico accidente. El caso continúa bajo investigación.