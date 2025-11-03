Hombre y dos niños fueron trasladados al hospital tras volcar en el acceso sur

Un grave siniestro vial se registró esta mañana en el acceso sur a la ciudad capital de Jujuy, donde un vehículo volcó luego de que su conductor perdiera el control. Un hombre y dos niños que viajaban en el rodado debieron ser trasladados de urgencia en ambulancia para recibir atención médica.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 13 en el tramo de ingreso a la ciudad. Según los primeros reportes, el conductor del vehículo, cuyas causas de la pérdida de control aún se investigan, terminó volcando de manera sobre la calzada.

Rápidamente, personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y efectivos de la Policía de la Provincia se hicieron presentes en el lugar. Tras asistir a los ocupantes, se confirmó que un hombre adulto y dos menores de edad resultaron heridos y fueron derivados al hospital para una evaluación exhaustiva de su estado de salud.

Como consecuencia del accidente y las tareas de rescate y peritaje, el tránsito estuvo cortado en el acceso sur durante varios minutos, generando importantes demoras y caos vehicular en la zona hasta que las autoridades lograron liberar la circulación.